Saalfelden: 63-Jähriger verpasste Taschendieb einen Faustschlag ins Gesicht

An den Falschen ist am Dienstagnachmittag in Saalfelden ein Taschendieb geraten. Der junge Mann wollte einem 63-Jährigen die Geldtasche stehlen, doch der wusste sich zu wehren.

Der 63-jährige Mann hatte zuvor gegen 16 Uhr im Foyer eines Geldinstitutes am Bankomaten eine dreistellige Summe abgehoben. Möglicherweise wurde er dabei beobachtet.

Der Einheimische hatte das Geld in seine Brieftasche gesteckt und diese in seiner rechten Jackentasche verwahrt. Anschließend begab er sich auf den Großparkplatz Saalfelden und ging in weiterer Folge in Richtung seines Pkw, den er in der Nähe abgestellt hatte.

Ellbogenstoß und Faustschlag

Auf dem Weg zu seinem Fahrzeug bemerkte der 63-Jährige, dass sich ihm jemand von hinten näherte und in seine rechte Jackentasche eingriff, um die Geldbörse zu stehlen. Das ließ sich der 63-Jährige nicht gefallen, er versetzte dem Verdächtigen einen Ellbogenstoß in den Bereich der Rippen und verpasste ihm zusätzlich, "um sich und sein Eigentum zu verteidigen, einen Faustschlag in die linke Gesichtshälfte" (Polizeibericht).

Der Täter ließ daraufhin von ihm ab und flüchtete, wobei das Opfer den Mann aus den Augen verlor. Er verständigte die Polizei erst am Abend über den Notruf, da er durch die Situation schockiert war und zuerst nach Hause fuhr.

Personsbeschreibung des unbekannten Täters: