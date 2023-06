Saalfelden: Ab 1. Juli muss für das Parken bezahlt werden

Nachdem alle Vorbereitungen getroffen sind und die Parkautomaten stehen, tritt in Saalfelden am 1. Juli nach jahrelangen Diskussionen die Parkgebührenverordnung in Kraft. Das heißt, ab diesem Tag muss in der Innenstadt für das Parken bezahlt werden. Betroffen ist genau jener Bereich, der derzeit kostenlose Kurzparkzone ist. Die ersten 15 Minuten sind für rasche Besorgungen gratis. Dafür gibt es keine Rückvergütung für Innenstadtkunden wie in anderen Städten, wo ab der ersten Minute bezahlt werden muss. Die Gemeinde wird die Bewohner noch ...