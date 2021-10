Saalfelden: Abgängiger Pensionist nach Suchaktion gefunden

Einsatzkräfte haben am späten Donnerstagnachmittag in Saalfelden nach einem 75-jährigen Mann gesucht - und letzlich leicht verletzt aufgefunden.

Der Mann hatte am Donnerstag gegen 17 Uhr sein Haus verlassen ohne seiner Frau Bescheid zu geben. Da er um 19 Uhr immer noch nicht zu Hause war, alarmierte die Gattin die Einsatzkräfte. Daraufhin wurde eine Suchaktion, an der auch die Bergrettung Saalfelden und die Feuerwehr Saalfelden beteiligt waren, gestartet.

Der Mann konnte kurze Zeit später von Männern der Bergrettung leicht verletzt in einem Graben in Saalfelden aufgegriffen werden. Er gab an, dass er auf eine Alm gegangen war. Auf Grund der einsetzenden Dunkelheit, sei er einige Male zu Sturz gekommen.