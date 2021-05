Saalfelden: Acht Verletzte bei Verkehrsunfall auf der Hochkönig Straße

Ein folgenschwerer Verkehrsunfall hat sich am Samstagnachmittag auf der B164 (Hochkönig Straße) in Saalfelden ereignet. Dort waren vier Fahrzeuge in eine Kollision verwickelt, acht Menschen erlitten dabei Verletzungen.

SN/ff saalfelden Unfall auf der B164 in Saalfelden.