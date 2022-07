Saalfelden: Alkoholisierte Lenkerin kollidierte mit zwei Fahrzeugen und gefährdete Fußgängerin

Am Freitagabend kam es in Saalfelden zu einer Serie von Auffälligkeiten im Straßenverkehr durch eine alkoholisierte Lenkerin.

Die 59-Jährige fuhr am Freitagabend mit ihrem Pkw auf der B164 in Richtung Leogang. Vor ihr war eine 52-jährige Einheimische mit ihrem Pkw unterwegs, die verkehrsbedingt auf Höhe eines Objektes in der Leogangerstraße anhalten musste. Aus noch unbekannter Ursache kollidierte die 59-Jährige mit dem Heck dieses Fahrzeuges. Als die 52-Jährige aus ihrem Fahrzeug stieg und sich zur Lenkerin hinter ihr begab, verblieb diese im Pkw und setzte nach einem kurzen Gespräch ihre Fahrt in Richtung Leogang fort. Im Zuge der polizeilichen Ersterhebungen am Unfallort stellte sich heraus, dass die 52-Jährige durch den Auffahrunfall unbestimmten Grades verletzt worden war, sie musste ins Tauernklinikum Zell am See gebracht werden.

Lenkerin mit 1,84 Promille: Weitere Anzeigen folgten

Der Alkotest bei der 52-Jährigen verlief negativ. Die zweitbeteiligte 59-Jährige konnte von der Polizei an ihrem Wohnort angetroffen werden. Der Alkotest bei der Frau ergab einen Wert von 1,84 Promille. Die Polizisten nahmen ihr den Führerschein ab und untersagten ihr die Weiterfahrt. Im Zuge der weiteren Erhebungen bei der fahrerflüchtigen Lenkerin meldete sich eine Fahrzeuglenkerin, die ebenso anzeigte, dass die 59-jährige Lenkerin im Stadtzentrum von Saalfelden an ihren Pkw angefahren war und auch dort Fahrerflucht begangen hatte. Zudem meldete sich eine Passantin telefonisch bei der Polizei, weil sie als Fußgängerin von der 59-Jährigen gefährdet worden war.