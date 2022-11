Saalfelden: Alkolenkerin verursacht Unfall beim Ausparken

Die 40-Jährige beging zunächst Fahrerflucht und hatte 2,4 Promille.

Am Samstagnachmittag verursachte eine 40-jährige Einheimische in Saalfelden beim Ausparken einen Verkehrsunfall mit Sachschaden. Die Lenkerin beging anschließend Fahrerflucht. Der beteiligte Pkw konnte jedoch in weiterer Folge von einer Polizeistreife unweit der Unfallstelle auf einem Parkplatz festgestellt werden. Ein mit der Lenkerin durchgeführter Alkomattest ergab einen Wert von 2,4 Promille. Der Führerschein wurde vorläufig abgenommen. Die Frau wird wegen mehrerer Verwaltungsdelikte bei der BH Zell am See angezeigt.