Saalfelden: Auf dem Fußballplatz Bahnhof entsteht jetzt ein Krabbelgruppenzentrum

Ein rund 1800 m2 großes Teilstück des Sportplatzes dient ab September 2023 der Betreuung von Kleinkindern in Saalfelden. Vorige Woche erfolgte der Spatenstich.

"Generell sind wir in Saalfelden sehr gut aufgestellt, was das Kinderbetreuungsangebot betrifft", sagt Bürgermeister Erich Rohrmoser (SPÖ). Allerdings nicht bei den Jüngsten unter drei Jahren, wo die Nachfrage das Angebot weit übersteigt. "Daher ist für diese Altersgruppe eine Erweiterung der Betreuungsplätze von derzeit 48 auf 96 geplant. Ganz wesentlich ist dabei ein neues Krabbelgruppenzentrum, das Platz für acht Gruppen bieten wird. Neben dem Ausbau der Infrastruktur wird auch der Stellenplan in der Kinderbetreuung um zwölf neue Dienststellen erweitert."

Die Gesamtkosten belaufen sich auf 6,9 Millionen Euro

Das neue Bauwerk wird in drei Vollgeschoße gegliedert und verfügt über einen großen Dachgarten, der auch die Möglichkeit für eine spätere Erweiterung des Gebäudes bietet. Neben den acht Gruppenräumen werden ein Speisesaal, eine Küche sowie Räumlichkeiten für Personal, Vorbereitung und Lehrmittel eingerichtet. Zwei Dachterrassen runden das Raumangebot ab. Auf Freiflächen sollen Sandkisten, ein Piratenschiff, ein Balancierstamm und ein Kletterturm Platz finden. Der andere Teil des Fußballplatzes bleibt als Sportfläche erhalten. Heimische Bäume, Sträucher, Nutz- und Schlingpflanzen dienen als natürliche Schattenspender für Menschen und Gebäude.



Die Gebäudetechnik ist ebenfalls auf die Anforderungen der Zukunft ausgerichtet und sieht ein kombiniertes System aus Fußbodenheizung und kontrollierter Wohnraumbelüftung mit Wärmerückgewinnung vor. Zur Stromerzeugung wird eine Photovoltaikanlage mit 45 kWp Nennleistung installiert. Einen wesentlichen Beitrag zum Gebäudeklima leisten die bepflanzten Dachflächen. Im Zuge der Bauphase wird auch in den übrigen Gebäuden des Schulzentrums Bahnhof das Heizsystem getauscht. Die alten Gasbrenner werden durch moderne Pelletskessel ersetzt. Ebenso wird die Leitungsinfrastruktur zwischen den Gebäuden erneuert und es entsteht ein so genanntes Micronetz.





Auch beim Seniorenheimwerden Kleinkinder betreut

Auf dem Areal des Seniorenhauses Farmach ist im Herbst die Errichtung von zwei Gruppenräumen in Form von Containermodulen geplant. In diesen sollen 16 Betreuungsplätze für Kinder im Alter von 1 bis 3 Jahren angeboten werden. Hinter dem Projekt steckt ein pädagogisches Konzept mit dem Titel "Jung trifft Alt". Katharina Jan, Koordinatorin für Kinderbetreuung bei der Stadtgemeinde, schildert: "Professionell gestaltete und begleitete Begegnungen ermöglichen persönliche Beziehungen zwischen Kindern und Senioren. Die Kommunikation mit- und das Verständnis füreinander werden gefördert. Das Aufeinandertreffen lässt die unterschiedlichen Generationen näher zusammenrücken und prägt die gegenseitige Wertschätzung. Ich bin überzeugt, dass diese Kontakte für beide Seiten eine große Bereicherung sind."

Bei der jüngsten Sitzung der Gemeindevertretung wurde darüber hinaus ein ÖVP-Antrag zum Thema Kinderbetreuung mehrheitlich angenommen. Dieser sieht vor, den Betrieb einer Krabbelgruppe für weitere acht Kleinkinder im Alter von 1 bis 3 Jahren in derzeit leer stehenden Räumlichkeiten am Höttlgrund zu prüfen.