Saalfelden: Bergsteiger lässt geschwächten Begleiter zurück

Großaufgebot der Bergrettung bei der nächtlichen Suchaktion nach einem Deutschen im Steinernen Meer. Der "Vermisste" schlief auf einer Schutzhütte. Sein Begleiter wurde am Wegesrand zufällig von einem anderen Bergsteiger entdeckt.

Am Sonntagabend entdeckte ein Bergsteiger einen geschwächten 64-Jährigen Deutschen am Zustiegsweg zum Ingoldstädter Haus auf rund 1950 Metern Seehöhe. "Wir wurden am Sonntagabend gegen 22 Uhr alarmiert", schildert der Saalfeldener Ortsstellen- und Einsatzleiter Markus Reichholf, "Der Deutsche lag am Steig und konnte nicht mehr weiter. Wir stiegen sofort zu ihm auf. Dort angekommen erzählte er, dass er seinen Begleiter vermissen würde."

Video: Einsatz der Bergrettung