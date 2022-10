Saalfelden: Betrunkene Russin am Steuer eines Leihwagens unterwegs

Auf gefährliche Art und Weise soll eine Autofahrerin auf der Pinzgauer Bundesstraße in Saalfelden unterwegs sein - das meldete ein Zeuge der Polizei. Die Beamten konnten die Lenkerin wenig später ausforschen.

Am Mittwoch gegen 16.30 Uhr erhielt die Polizei einen Anruf eines besorgten Verkehrsteilnehmers ein. Dieser berichtete über ein auffälliges und gefährliches Fahrverhalten einer Pkw-Lenkerin auf der Pinzgauer Bundesstraße im Raum Saalfelden.

Der vom zeugen beschriebene Pkw, ein Leihwagen, konnte wenig später von Polizisten auf einem Parkplatz in Saalfelden aufgespürt werden. Am Steuer des Wagens befande sich die Lenkerin, eine 47-jährige Russin.

Ein mit ihr durchgeführter Alkomattest ergab einen Wert von 1,64 Promille. Folglich wurde ihr die Weiterfahrt untersagt und der Führerschein an Ort und Stelle abgenommen. Sie wird bei der Bezirkshauptmannschaft Zell am See angezeigt.