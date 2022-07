Bei einer starken Verpuffung in der Bergstation eines Saalfeldner Sessellifts wurde ein Mitarbeiter verletzt.

Aufgrund eines technischen Defekts geriet eine elektrische Anlage in der Bergstation eines Sessellifts in Saalfelden in Brand. Durch die starke Verpuffung wurde ein Mitarbeiter mehrere Meter zurückgeschleudert und dabei unbestimmten Grades verletzt. Er wurde ins Krankenhaus nach Zell am See gebracht. Die genaue Brandursache steht noch nicht fest.