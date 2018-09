Saalfelden: Brüderpaar bestreitet gewaltsame Entführung der Schwester

Zwei junge Männer tschetschenischer Herkunft sollen ihre 21-jährige Schwester mit Gewalt vom Pinzgau nach Wien zur Familie gebracht haben. Vermutetes Motiv: Der "zu westliche Lebensstil" der jungen Frau.

Wie berichtet, war es am 27. August in Saalfelden zur mutmaßlichen Entführung einer 21-jährigen Tschetschenin gekommen. Die Frau wohnte seit ein paar Monaten in der Pinzgauer Stadt. Dringend tatverdächtig sind ihre zwei tschetschenischen Brüder - sie sind 23 und 19 Jahre alt und leben mit ihrer Mutter in Wien. Sowohl die Mutter als auch die drei Kinder haben einen österreichischen Pass.