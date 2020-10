Saalfelden: Bürgermeister verbietet Feuerwerk zu Silvester

Ausgeballert! Zu Silvester soll in Saalfelden Ruhe einkehren, Bürgermeister Erich Rohrmoser erteilt heuer keine Ausnahmegenehmigung für Feuerwerke. Andere Pinzgauer Ortschefs nehmen von einem gänzlichen Verbot - noch - Abstand.

"Das ist meine Entscheidung. Ich will damit ein Zeichen setzen", schickt Saalfeldens Bürgermeister Erich Rohrmoser voran. "Ich erteile heuer keine Ausnahmegenehmigung für Feuerwerke mehr."

Der Bürgermeister kann in dieser Thematik allein entscheiden. Schon im Vorjahr war in der Stadtgemeinde intensiv darüber diskutiert worden, am Ende ohne Kehrtwende. Per Verordnung wurde erlassen, dass am 31. Dezember ganztägig und am 1. Jänner bis 2 Uhr morgens an 21 Plätzen in Saalfelden Feuerwerkskörper der Klasse II abgeschossen werden dürfen. Rohrmoser hatte sich schließlich der Mehrheit an Meinungen aus der Gemeindevertretung gefügt - dass ein Verbot schlichtweg schwer von der Polizei zu kontrollieren und exekutieren wäre.

Stattdessen wurde appelliert. Rohrmoser schrieb in seinem Kommentar im Stadtblatt über die "Raketen-Gaudi": "Der Sinn ist fraglich. Sollten wir freiwillig darauf verzichten? Für mich kommt dieser Verzicht eindeutig in Frage. Ich ermutige auch alle Saalfeldnerinnen und Saalfeldner dazu, keine Raketen und Böller abzufeuern. Unseren Mitmenschen, den Tieren und der Umwelt zuliebe!" Ob der Appell gefruchtet habe und tatsächlich weniger Raketen abgeschossen worden seien, könne er aus heutiger Sicht nicht beurteilen. Es sei jedenfalls lautstark weitergegangen. Und das Thema sei ihm in den vergangenen Monaten immer wieder durch den Kopf gegeistert. Vor rund drei Wochen sei er mit sich selbst im Klaren gewesen, der Ballerei einen gesetzlichen Riegel vorzuschieben. "Fakt ist: Feuerwerke haben bei uns Tradition. Sie sind schön anzuschauen, mir gefällt es genauso. Aber es überwiegen ganz klar die negativen Faktoren." Die müsse man sich vor Augen halten. Von der extremen Feinstaubbelastung über die Unmengen von Abfall bis hin zum Verschrecken vieler anderer Lebewesen.

Im Vorjahr wollte die Stadtgemeinde auf ihrer Facebook-Seite auch die Meinung der Bevölkerung hören. "Könnt ihr euch ein Silvester ohne Feuerwerk vorstellen?" - diese Frage wurde in den virtuellen Raum geworfen. 1078 Personen nahmen zwischen 25. November und 2. Dezember 2019 teil. Mehr als zwei Drittel, nämlich 68 Prozent, sprachen sich für "kein Feuerwerk" aus. "Auch dieser Mehrheit werden wir jetzt gerecht", sagt Rohrmoser.

Erwin Eder, Polizeikommandant in Saalfelden, nimmt die Entscheidung "selbstverständlich zur Kenntnis", es habe schon ein Gespräch zwischen ihm und dem Bürgermeister gegeben. Man werde, wie ohnehin jedes Jahr, zu Silvester verstärkt im Einsatz sein. Er hofft auf die Vernunft der Menschen: "Den Leuten muss bewusst sein, dass das Strafmaß sicher schärfer ausfällt, wenn das Gesetz missachtet wird und zum Beispiel eine Körperverletzung eintritt."

Dass die Polizei nicht überall hinschauen könne, sei klar, betont Rohrmoser. "Wir probieren das heuer und ich hoffe, dass die Bevölkerung mitspielt. Auch auf unseren öffentlichen Plätzen wird heuer kein Feuerwerk verkauft."







In Mittersill ist das Verbot kein Thema

Ganz anders stellt sich die Situation im Oberpinzgau bzw. in Mittersill dar. Stadtchef Wolfgang Viertler: "Bei uns war das eigentlich nie ein Thema. Weder fühlten sich Vertreter anderer Parteien vom Silvesterfeuerwerk gestört noch die Bevölkerung. Bei einer Besprechung mit dem Amtsleiter und anderen Gemeindeamt-Mitarbeitern waren wir uns einig, nicht päpstlicher als der Papst sein zu wollen. Ich kann auch berichten, dass die Menschen tatsächlich nur in den Stunden rund um den Jahreswechsel ihre Raketen steigen lassen. Restriktivität ist also nicht vonnöten."

Persönlich hält der Bürgermeister das Raketenschießen und Böllern für einen "Blödsinn". Manchmal werde von Bürgern auch angefragt, ob sie ein Feuerwerk anlässlich eines Geburtstages oder eines anderen Jubiläums zünden dürfen. "Da bin ich dann durchaus strikt und sage immer Nein", so Viertler. Er, der übrigens bald seinen 60. Geburtstag feiert, ist auch Obmann des Regionalverbandes Oberpinzgau. Ist das Thema in diesem Rahmen schon einmal diskutiert worden? Viertler: "Nein, bei meinen Amtskollegen herrscht derselbe Zugang zu diesem Thema."

Der Piesendorfer Ortschef Hans Warter steht dem Regionalverband Pinzgau vor. Er erzählt, dass bei der Bürgermeisterkonferenz im Herbst 2019 über die Silvesterknallerei geredet worden sei; auf eine gemeinsame Vorgehensweise hätten sich die Gemeindechefs nicht einigen können. "Es ging eben auch darum, dass sich ein Verbot ohnehin nicht kontrollieren lässt." In "seiner" Gemeinde will Warter einen Appell an die Bürger richten, Raketen wirklich nur zum Jahreswechsel abzuschießen. "Mein Eindruck war, dass es voriges Jahr schon etwas ruhiger zugegangen ist." Er selbst hält von den Feuerwerken wenig. "Wir haben einen Hund und ich bin zu Silvester immer damit beschäftigt, ihn so gut wie möglich zu beruhigen."









Großes Seefeuerwerk steht noch in den Sternen

In der Bezirkshauptstadt wird Bgm. Andreas Wimmreuter (SPÖ) keine Raketen abfeuern ("ich bin ein strikter Gegner"), die Ausnahmegenehmigung aber wieder erteilen: "Ganz verbieten werde ich Feuerwerke zu Silvester als Bestandteil familiärer Tradition nicht, allerdings über unsere verschiedenen Kanäle an die Bevölkerung appellieren, freiwillig darauf zu verzichten." Das Problembewusstsein bei diesem Thema müsse weiter geschärft und auf die Gefahren hingewiesen werden. Außerdem solle in Zell am See das Zeitfenster, in dem die Ausnahme gelte, auf zwei bis drei Stunden rund um Mitternacht "drastisch verkürzt" werden. Das müsse intern noch final geklärt werden - ebenso die Festlegung weiterer Bereiche, in denen durchgehend ein Feuerwerksverbot gilt - wie auf dem Stadtplatz, bei der Kirche, beim Krankenhaus. "Ich denke zum Beispiel an dicht verbaute Siedlungsgebiete", sagt der Bürgermeister.

Ob es heuer ein großes organisiertes Feuerwerk beim See geben wird, ist auch noch ungewiss. Wimmreuter: "Das Problem könnte sein, dass Menschenansammlungen ausgelöst werden."