Saalfelden: "Der Neubau beim Seniorenheim dauert noch fünf bis sieben Jahre"

Bei der Saalfeldener Bürgerversammlung wurde der aktuelle Stand einiger Dauerbrenner präsentiert - die PN rücken das Seniorenhaus in den Fokus. Außerdem gab es eine Diskussion zum Thema "Herr Bürgermeister, das erwarte ich mir!"

Es ist ein Thema, das seit vielen Jahren eine Menge Leute aufregt - und vor allem für Unverständnis sorgt. Wann wird endlich in den längst überfälligen Neubau des veralteten Hauses 1 in Farmach investiert? "Wie schaut da der konkrete Zeitrahmen aus? Wann kann man mit der Fertigstellung rechnen?", bohrte ein älterer Herr vorige Woche bei der Bürgerversammlung nach. "Es ist für uns eine der schwierigsten Fragen überhaupt", antwortete Bürgermeister Erich Rohrmoser (SPÖ). "Man nimmt sich so viel vor mit einer großen Euphorie und irgendwann stößt man bei gewissen Themen an die Grenzen. So war es auch bei diesem Projekt." Ein derartiges Riesen-Bauvorhaben verlange ungeheuer viel Vorarbeit, insbesondere in der Finanzplanung. Bei den Investitionskosten müsse man mittlerweile mit 22 bis 25 Millionen Euro rechnen. Vizebürgermeister Thomas Haslinger (ÖVP): "Es gibt gerade Verhandlungen mit Maria Alm, einen Pflegeverband zu gründen. Mit interkommunaler Zusammenarbeit steigen die Möglichkeiten der Förderung. Es gibt ja schon ein Siegerprojekt eines Architektenwettbewerbs, da geht es jetzt um die Aufbereitung des Ergebnisses und um die Prüfung durch die Förderstelle. Der nächste Schritt, der passieren kann, ist die Umwidmung des Grundstücks. Der Neubau wird zwischen der Anton-Wallner-Kaserne und dem Schloss Farmach angesiedelt."



Der lange Weg bis zur Fertigstellung

So schnell wird der Neubau aber nicht stehen: "Das Projekt muss europaweit ausgeschrieben werden. Wenn nichts dazwischenkommt und mit der Förderung alles passt, behaupte ich, dass der Bau in den nächsten fünf bis sieben Jahren fertig sein wird." Damit man in Farmach vorankommt, wird andernorts bereits nach Einsparpotenzial gesucht. Wie die PN ausführlich berichteten forciert Bürgermeister Rohrmoser bereits die Idee, das alte Bezirksgericht zu einem Haus der Musik zu adaptieren - anstelle eines Neubaus am Großparkplatz. "Leider ist das Park- und Vereinshaus aufgrund der Baukostensteigerung unfinanzierbar. Außer, man sagt: Farmach ist uns egal. Und da bin ich der Meinung, dass alle Parteien mit aller Kraft dafür arbeiten, dass dieses Projekt in Richtung Umsetzung gebracht wird." Wenn alle Unterlagen bezüglich der Möglichkeiten im alten Bezirksgericht bereitstünden, so werde man sich in der Gemeindevertretung darüber unterhalten.



"2024 wird vermutlich eines der schwierigsten Finanzjahre überhaupt"

Budgetär stünden insgesamt immense Herausforderungen ins Haus, erzählte der Stadtchef weiters: "2024 wird vermutlich eines der schwierigsten Finanzjahre überhaupt. Wir haben eine Konstellation, wo die Einnahmen aus den Bundesertragsanteilen sinken - da gehen wir von minus 2,2 Prozent aus -, bei gleichzeitig vielen steigenden Kosten." Künftig würden etwa viel höhere Ausgaben in den Bereichen Energie und öffentlicher Verkehr anfallen. "Außerdem steigen die Personalkosten um acht bis neun Prozent und bei den Kosten für die Sozialhilfe haben wir eine Hiobsbotschaft vom Land Salzburg bekommen. Diese steigen um 34 Prozent, wir haben in der mittelfristigen Planung nur 5,5 Prozent gerechnet. Die Steigerung von 2023 auf 2024 macht beinahe 1,4 Millionen Euro aus.

Trotzdem sollen im nächsten Jahr Projekte wie der "Mobility Point" am Postplatz oder der Grundwasserbrunnen Saalfelden Süd in Angriff genommen werden. Das neue Krabbelgruppenzentrum am Bahnhofssportplatz, in das rund 7,3 Millionen Euro flossen, wird voraussichtlich im Februar eröffnet. Und die Umbauten bei der Schanzenanlage? Die sollen im Sommer 2024 abgeschlossen sein.



"Der Bürgermeister ist kein Wunderwuzzi"

"Herr Bürgermeister, das erwarte ich mir!" Unter diesem Titel wurden im zweiten Teil der Bürgerversammlung viele Aspekte des höchsten politischen Gemeindeamtes beleuchtet. Die Stadtgemeinde führte im Vorfeld eine Umfrage zu den wichtigsten Fähigkeiten eines Bürgermeisters durch, 252 Personen nahmen teil. Am häufigsten wurden folgende Punkte als "sehr wichtig" erachtet: Ehrlichkeit & Handschlagqualität, Führungsstärke und Verhandlungsgeschick, Empathie & soziales Denken sowie Bürgernähe & Begegnung auf Augenhöhe. Weniger Bedeutung wurde einem Hochschulabschluss und der stetigen Präsenz bei Veranstaltungen zugesprochen.

Bgm. Erich Rohrmoser war es wichtig zu betonen: "Ein Bürgermeister ist kein Wunderwuzzi, auch wir stecken in einem gesetzlichen Korsett." Wenn Bürger zum Beispiel meinten, der Ortschef sei die erste Bauinstanz - so sei doch eine Fülle an Rahmenbedingungen einzuhalten. Dem stimmte Josef Jakober zu, er war 35 Jahre lang Amtsleiter in Zell am See: "Der Bürgermeister muss sogar manchmal, wenn die rechtlichen Voraussetzungen vorliegen, dass jemand ein Haus bauen darf, die Baubewilligung erteilen - selbst wenn ihm das Haus gar nicht gefällt. Es wird fast jedem Bürgermeister schon so gegangen sein, dass er hinterher kritisiert worden ist, was er denn da schon wieder genehmigt hat."



Anonyme Angriffe als großes Problem

Ines Friegseder, Personalchefin der SIG Combibloc, zog Parallelen zwischen Privatwirtschaft und Bürgermeisteramt: "Was auch für unsere Manager immer wichtiger wird, ist die soziale Kompetenz. Man ist mitunter Ansprechperson für private Themen und muss ein offenes Ohr haben, auch wenn man im operativen Geschäft gefangen ist."

Helmut Mödlhammer, ehemaliger Gemeindebund-Präsident, sprach ein "großes demokratiepolitisches Problem" an: "anonyme Angriffe in sozialen Netzwerken, die nicht zu belegen sind". Dagegen müsse die Politik scharf vorgehen, denn es gehe um die Besetzung der Ämter für die Zukunft. Mödlhammer: "Es überlegen viele: Soll ich mir das antun, Bürgermeister zu sein? Kann ich das meiner Familie antun?