Saalfelden: Diebe drangen mit Astschere in gewerblichen Cannabis-Garten ein

Mit einer Festnahme hat am späten Mittwochabend der Einbruchsversuch zweier Einheimischer in einen gewerblichen Cannabis-Garten in Saalfelden geendet. Eine Wildkamera hatte die Ganoven erfasst.

Laut Polizeibericht war es am Mittwoch gegen 19 Uhr in einem Schrebergarten in Saalfelden zu einem Diebstahlsversuch gekommen. Ein 39-jähriger Einheimischer, der in seinem Schrebergarten CBD-Pflanzen (CBD: Cannabidiol) für gewerbliche Zwecke anbaut, meldete der Polizei, dass er auf seiner Wildkamera zwei Einbrecher gesehen hätte, die auch einen akustischen Alarm ausgelöst hatten.

Die alarmierten Polizisten fanden unweit des besagten Grundstücks, in den Büschen versteckt, einen 39-Jährigen aus Zell am See. Der Mann hatte eine Astschere dabei und gab an, dass er mit einem Bekannten die CBD-Pflanzen stehlen wollte. Nachdem die beiden über den Zaun geklettert waren und versucht hatten, die Pflanzen abzuschneiden, ging der Alarm los und sie seien geflüchtet.

Nach dem zweiten Täter wird gefahndet, die Beiden werden bei der Staatsanwaltschaft Salzburg zur Anzeige gebracht.

Cannabispflanzen sind in Österreich legal, sofern der THC-Gehalt unter dem Grenzwert von 0,3 Prozent liegt. THC bedeutet Tetrahydrocannabinol. Das ist jene psychoaktive Substanz, welche etwa die berauschende Wirkung bei Haschischzigaretten auslöst. THC wird jedoch auch unter bestimmten Voraussetzungen in der medizinischen Schmerztherapie angewendet.

Cannabidiol hingegen ist dem THC ähnlich, wenngleich natürlich nicht ident. Bei Wikipedia heißt es zu dieser Substanz: "Es sind entkrampfende, entzündungshemmende, angstlösende und gegen Übelkeit gerichtete Wirkungen beschrieben. Weitere pharmakologische Effekte wie eine antipsychotische Wirkung werden erforscht."