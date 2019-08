Saalfelden: Drei Verletzte bei Unfall auf der B311

Die Fahrzeuge eines polnischen Urlauberpaares und eines Einheimischen waren zusammengestoßen.

Auf der Pinzgauer Straße (B311) hat sich am Mittwochvormittag neuerlich ein schwerer Unfall ereignet. Bei Weikersbach (Gemeinde Saalfelden) sind laut Informationen des Roten Kreuzes die Fahrzeuge eines Einheimischen und eines entgegenkommenden polnischen Urlauberpaares seitlich frontal zusammengestoßen. "Alle drei Personen sind ins Krankenhaus Zell am See gebracht worden", sagt Einsatzleiter Andreas Mayer. Eine Person habe schwere Verletzungen im Brustbereich erlitten und sei mit dem Hubschrauber abtransportiert worden. Die beiden anderen seien leicht verletzt worden.

Die Feuerwehr war mit 22 Personen und vier Fahrzeugen im Einsatz. Ein Verletzter musste mit der Bergeschere aus dem Wrack geborgen werden, schildert Ortsfeuerwehrkommandant Ernst Schreder. Die B311 war für die Aufräumarbeiten rund 50 Minuten lang gesperrt. Pkw wurden zwischenzeitlich über den angrenzenden Radweg umgeleitet.

Erst Samstagnacht waren bei einem Zusammenstoß zweier Pkw auf der B311 in Weißbach bei Lofer elf Personen verletzt worden. Der Unfall passierte kurz nach 23 Uhr im Bereich einer Hofzufahrt. Dort hatten sich am Abend junge Leute aus dem unteren Pinzgauer Saalachtal getroffen, um gemeinsam zu einem Fest zu fahren. Eine 17-Jährige machte sich mit einem Van, in dem acht weitere junge Leute von 17 bis 23 Jahren saßen, auf den Weg, und bog von der Hofzufahrt nach links auf die Pinzgauer Straße (B311) Richtung Saalfelden ein. Unmittelbar danach stieß ein Richtung Lofer fahrender Einheimischer (41) mit seinem Audi seitlich frontal in den Van. Dessen Motorblock wurde herausgerissen und flog dann 70 Meter in ein Feld. Zwei Jugendliche schleuderte es durch die Heckscheibe 25 Meter auf die Straße. Ein nachkommender 71-Jähriger überrollte sie fast und prallte dann seitlich gegen den Van.

Quelle: SN