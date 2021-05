Saalfelden: E-Bike-Fahrerin nach Sturz in Maschendrahtzaun verletzt

Um einen Zusammenstoß mit einem abbiegenden Pkw zu vermeiden, lenkte am Staatsfeiertag kurz nach Mittag eine 63-jährige E-Bike-Fahrerin ihr Fahrrad in einen Maschendrahtzaun. Sie erlitt dabei Verletzungen unbestimmten Grades.

Die Frau war gemeinsam mit ihrem Mann im Gemeindegebiet von Saalfelden auf einer Gemeindestraße unterwegs, beide waren mit Radhelmen ausgestattet. Laut Aussage wurden sie von einem Pkw-Lenker überholt wurden, der dann ohne zu blinken nach rechts abbog. Dadurch mussten beide Radfahrer stark abbremsen. Um einen seitlichen Zusammenstoß mit dem Auto zu vermeiden, lenkte die Frau ihr E-Bike in den angrenzenden Maschendrahtzaun. Sie wurde vom Roten Kreuz ins Krankenhaus Zell am See gebracht. Der 23-jährige Autolenker aus Zell am See wird wegen fahrlässiger Körperverletzung angezeigt.