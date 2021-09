Saalfelden: Ein kräftiges Dankeschön für engagierte Mitmenschen

LAbg. Barbara Thöny trommelte im Museum Schloss Ritzen Vertreter vieler Organisationen, Einrichtungen und Vereine zusammen - um in lockerer Atmosphäre und über Parteigrenzen hinweg "Dongsche" für das Geleistete zu sagen. Die PN fragten stellvertretend auch vier Anwesende, wofür sie in ihrer Funktion einmal danken wollen.

Als Anlass diente der Weltdankbarkeitstag am 21. September. SPÖ-Landtagsabgeordnete Barbara Thöny wollte an diesem Tag ein starkes Zeichen der Mitmenschlichkeit setzen und lokale Vertreter verschiedenster Organisationen, Einrichtungen, Vereine und Parteien an einem Ort vereinen.

Rund 40 Personen folgten der Einladung ins Museum Schloss Ritzen und bekamen von Thöny unter anderem zu hören: "Ich weiß, welchen enormen Schatz wir mit euch allen haben. Und ich weiß, dass es noch vieles im Gesundheits- und Sozialbereich braucht. Wir müssen überparteilich zusammenhalten ...