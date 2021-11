Saalfelden: Fertigteilhaus aus Holz bei Brand völlig zerstört

Der Rohbau eines Fertigteilhauses in Saalfelden ging Donnerstag Abend in Flammen auf. Der Löscheinsatz barg wegen Gasflaschen große Gefahr.

Am Donnerstag gegen 20:35 Uhr ist laut Polizeibericht der Brand in dem noch im Rohbau befindlichen Fertigteilhaus in Saalfelden (Ortsteil Dorfheim) ausgebrochen. 116 Einsatzkräfte kämpften gegen das Feuer und konnten ein übergreifen der Flammen auf Nachbarhäuser verhindern, der Rohbau ist jedoch komplett ausgebrannt.

Der Brand war deshalb so gefährlich, weil in der Garage des Hauses Gasflaschen gelagert waren.

Verletzt wurde nach ersten Angaben niemand. Die Brandursache war am Freitagmorgen noch nicht bekannt.