Saalfelden: Feuerwehr bekämpfte Brand im Gewerbegebiet

Am Montag in den Abendstunden brach in einem Firmengebäude im Gewerbepark in Saalfelden ein Brand aus. Er wurde von einem anwesenden Mitarbeiter entdeckt. Die Feuerwehr Saalfelden rückte mit acht Fahrzeugen und 56 Mann aus. Das meldet die Polizei.

Laut derzeitigem Ermittlungsstand dürfte ein technischer Defekt im Bereich des Abluftsystems einer Anlage die Brandursache gewesen sein. Die weiterführenden Ermittlungen dazu werden durch einen Brandermittler des Bezirkspolizeikommandos Zell am See geführt.

Die Schadenshöhe kann derzeit noch nicht beziffert werden. Im Zuge des Vorfalls wurden keine Personen verletzt.