Saalfelden: Finnische Motorradlenkerin stieß im Kreisverkehr mit Pkw zusammen

Mit dem Rettungshubschrauber ins Tauernklinikum geflogen werden musste am Samstag eine finnische Staatsbürgerin nach einem Unfall in Saalfelden. In Altenmarkt war es ein britischer Radfahrer, der nach einem Zusammenstoß mit einem Mopedauto ins Krankenhaus gebracht werden musste.

BILD: SN/ROBERT RATZER