Saalfelden: Gartenhütte stand in Flammen

Der Brand konnte von der Freiwilligen Feuerwehr Saalfelden rasch gelöscht werden. Die Brandursache ist unklar.

Am Mittwochnachmittag kam es in einer Gartenhütte in Saalfelden zu einem Brand. Durch die raschen Löschmaßnahmen der Freiwilligen Feuerwehr Saalfelden, die mit drei Fahrzeugen und 27 Mann am Brandort waren, konnte der Brand in kürzester Zeit gelöscht und somit der Totalabbrand der Gartenhütte verhindert werden.

Durch das Brandereignis und der damit verbundenen Löschmaßnahmen wurden keine Personen verletzt. Der Gesamtschaden dürfte sich im niedrigen fünfstelligen Bereich befinden. Die Erhebungen zur Brandursache sind im Gange, berichtete die Polizei in einer Aussendung.

Quelle: SN