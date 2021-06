Saalfelden: Gute Aussichten für das Sonnwend-Edelweiß

Vor drei Jahren wurde es zum bisher letzten Mal in der Schneegrube des Steinernen Meeres gezündet. Am Samstag soll es wieder soweit sein.

"Die Prognose schaut gut aus", sagte Markus Erlmoser am Dienstag voller Zuversicht den PN. Er ist seitens der Freiwilligen Feuerwehr Saalfelden der Verantwortliche in der Schneegrube. "Die Witterung ist immer die größte Herausforderung. In den vergangenen Jahren hatten wir oft Pech, im Vorjahr lag die Temperatur bei vier Grad. Hoffentlich bleibt es dieses Mal stabil. Wir wollen das Edelweiß für die Einheimischen und die Gäste endlich wieder machen."

Das hofft insbesondere auch Johanna Perterer. Die Zwölfjährige peilt am ...