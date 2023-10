Saalfelden kann vor Hochwasser geschützt werden

Nach zwei vergeblichen Anläufen und neun Jahren Vorbereitungszeit wurde am Mittwochabend die Hochwasserschutzgenossenschaft gegründet. Das ist die Voraussetzung für die weitere Verbauung der Urslau.

An dieser Stelle wurde 2012 die Tieferlegung der Urslau gestoppt.

Bereits Anfang des 20. Jahrhunderts versuchte man in Saalfelden eine Genossenschaft für den Hochwasserschutz an der Urslau zu gründen. Der letzte Versuch scheiterte in den 1980er-Jahren. Nun ist dieser wichtige Schritt gelungen. Ausschlaggebend für den Erfolg war das persönliche Engagement ...