Saalfelden: Lokalbesitzer mit abgebrochenem Flaschenhals attackiert

Ein 29-jähriger Somalier wurde festgenommen.

Am Freitagabend betrat ein 29-jähriger Somalier ein Lokal in Saalfelden. Dort verhielt er sich aus bislang unbekannter Ursache äußerst aggressiv und schlug beim Verlassen die Tür so heftig zu, dass Teile der Wand beschädigt wurden. Kurz darauf kam er mit einem 27-jährigen Somalier wieder zum Lokal zurück. Der jüngere Landsmann versuchte ihn zu beruhigen. Da dies nicht gelang, wies der Besitzer den Gast aus dem Lokal, worauf der 29-Jährige aus seiner Jacke eine Glasflasche zog und sie zerschlug. Dabei zog sich ein 32-jähriger Lokalgast eine leichte Verletzung an der Hand zu. Mit dem Flaschenhals versuchte der Somalier den Lokalbesitzer zu verletzen. Beim Eintreffen der Polizei ließ der Somalier die Flasche fallen und sich widerstandslos festnehmen. Er wurde in die Justizanstalt Salzburg gebracht. Nach diesem Vorfall suchte der 27-jährige Somalier nochmals das Lokal auf und forderte unter Androhung von Gewalt den Lokalbesitzer auf, die Anzeige zurückzuziehen. Auch der 27-Jährige wurde daraufhin vorübergehend festgenommen. Er wird auf freiem Fuß angezeigt, berichtet die Polizei.