Saalfelden: Mit Sprengstoff beladener Lkw stürzte in Bachbett

Ein Lastwagen, der 3,6 Tonnen Industrie-Sprengstoff geladen hatte, kam am Donnerstagvormittag in Saalfelden von der Straße ab und stürzte in der Folge in einen Bach. Der Lkw war auf dem Weg zum Saalfeldener Diabas-Steinbruch. Die Feuerwehr rückte aus - der Einsatz war am frühen Nachmittag beendet, es bestand keine Explosionsgefahr.

BILD: SN/FF SAALFELDEN Der Lkw - er hatte 3,6 Tonnen Sprengstoff geladen – kippte in den Gröbenbach. BILD: SN/FF SAALFELDEN Der im Lkw befindliche Sprengstoff. BILD: SN/FF SAALFELDEN Die Feuerwehr beim Entladen des Lkw.