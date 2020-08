Saalfelden: Motorradfahrer stieß gegen Radfahrerin - Frau getötet

Der Würfel ist gefallen. Trotz einiger Kritik ist am Montag mit dem Abbruch von drei alten Häusern in der Lofererstraße im Zentrum von Saalfelden begonnen worden. Mit der Entfernung der Einrichtung haben die …

Im Hochgebirge ist vieles ein bisschen schwieriger. Viel Geld, Arbeit und zwei Jahre kostet es die Salzburg AG, um in 2000 Metern Seehöhe ein beschädigtes Stromkabel zu ersetzen.

Das alte Gipfelkreuz der Schönfeldspitze in Maria Alm ist am Samstag zur Reperatur ins Tal geflogen worden - per Helikopter. Die aufwändig gestaltet Skulptur wurde vor einer Woche bei einem Sturm zerstört. …