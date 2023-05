Saalfelden: Motorradfahrerin stürzt, nachdem sie von einem PKW erfasst wurde

Bei einem Verkehrsunfall am Sonntag wurde eine Motorradfahrerin beim Verlassen des Kreisverkehrs verletzt.

Am Sonntagvormittag kam es bei einem Kreisverkehr auf der B 311 zu einem Verkehrsunfall. Eine 58-Jährige Motorradfahrerin stürzte, als sie beim Verlassen des Kreisverkehrs von einem Auto erfasst wurde. Die Frau wurde ins Tauernklinikum Zell am See eingeliefert. Sowohl der Alkoholtest der 58-Jährigen als auch der des 65-Jährigen PKW-Fahrers verliefen negativ.