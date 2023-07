Saalfelden: ÖAMTC-Pannenhelfer befreite Kätzchen aus Armaturenbrett

Zum Retter für ein kleines Kätzchen in Not ist der Pannenhelfer Moritz Stöckl vom ÖAMTC Saalfelden geworden. Das kleine Haustier hatte sich hinter dem Handschuhfach im Armaturenbrett des Fahrzeugs versteckt.

Bereits einen Tag vor der erfolgreichen Bergung am Samstag war ein Pannenhelfer bei der Fahrzeugbesitzerin an Ort und Stelle, da der Verdacht bestand, dass sich ein kleines Kätzchen im Innenraum des Autos versteckt hatte.

Die Katze hatte sich jedoch so gut verkrochen, dass sie zunächst nicht zu entdecken war. Die Besitzerin des Fahrzeugs stellte daraufhin etwas Futter ins Fahrzeug. Dieses wurde über Nacht vom verschreckten Tier verspeist, somit wurde der Verdacht bestätigt.

Am nächsten Tag sorgte Pannenhelfer Moritz Stöckl vom ÖAMTC Stützpunkt Saalfelden mit vollem Einsatz für die Rettung des kleinen Tieres. "Wir haben das halbe Armaturenbrett des Fahrzeugs ausgebaut, um den Stubentiger wohlauf aus dem Fahrzeug zu befreien", so Stöckl.

Einsätze mit im Fahrzeug eingesperrten Kindern oder Tieren haben beim ÖAMTC besondere Priorität. Sie werden allen anderen Einsätzen vorgereiht und sofort wird ein Gelber Engel zur Hilfe geschickt.

Achtung im Sommer: Hitzefalle Auto

In der Sonne abgestellte Fahrzeuge heizen sich innerhalb kurzer Zeit stark auf und werden für zurückgelassene Kinder oder Tiere, die sich selbst nicht helfen können, zur gefährlichen Falle. Bei sommerlichen Außentemperaturen von 30 Grad und mehr können schon nach kurzer Abstellzeit saunaähnliche Innentemperaturen für den Kreislauf von Mensch und Tier lebensbedrohlich werden. Auch wenn man vorhat, nur kurz etwas zu besorgen oder das schlafende Kind nicht wecken möchte, wird dringend davon abgeraten Kinder oder Tiere in einem in der Sonne geparkten Fahrzeug eingesperrt zurücklassen.