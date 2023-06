Saalfelden: Pärchen wollte mit erbeuteten Pistolen auf Raubzug gehen

Nach einem Einbruch und zwei gescheiterten Raubversuchen ist in Saalfelden ein Möchtegern-"Bonnie und Clyde"-Pärchen festgenommen worden.

Laut Polizeibericht waren am Mittwochabend eine 29-jährige Einheimische und ein gleichaltriger Unterstandsloser gemeinsam in die Schrebergartenhütte ihres Bekannten in Saalfelden eingebrochen, wo sie zwei Schreckschusspistolen stahlen.

Danach flüchteten sie mit ihren Fahrrädern und stießen dabei auf einen 35 Jahre alten Mann. Diesen forderten sie mit gezogenen Schreckschusspistole auf, Geld- und Wertgegenstände herauszugeben. Dem Mann gelang jedoch die Flucht, worauf er die Polizei verständigte.

Kurz darauf trafen das Pärchen auf einen 25-jährigen Mann, den sie wieder mit gezogenen Schreckschusspistolen aufforderten, Geld- und Wertgegenstände herauszugeben. Auch dieses Opfer trat die Flucht an und traf im Bereich der Pinzgauer Bundesstraße auf die verständigte Polizeistreife.

Die beiden Beschuldigten flüchteten mit ihren Fahrrädern in die jeweils entgegengesetzten Richtungen. Die Frau konnte etwas später angehalten werden. Bei ihrer Festnahme leistete sie Widerstand verletzte zwei der Beamten. Der Komplize konnte am frühen Vormittag ausfindig gemacht und festgenommen werden.