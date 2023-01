Saalfelden: Pkw prallt gegen Sattelschlepper - Verletzter im Wrack eingeklemmt

Ein schwerer Verkehrsunfall hat sich am Dienstag kurz vor Mittag auf der B 311 in Saalfelden ereignet. Ein Pkw war gegen einen Sattelschlepper geprallt.

Am Dienstag 17.01.2023 kurz vor Mittag wurde die Feuerwehr Saalfelden zu einem schweren Verkehrsunfall mit eingeklemmter Person auf der Pinzgauer Straße (B 311) auf Höhe des Autohauses Hotter alarmiert. Einsatzleiter Thomas Schreder und seine Leute fanden beim Eintreffen folgende Lage vor:

Verkehrsunfall zwischen einem Sattelzug und einem Pkw, eine Person war im Pkw eingeklemmt.

Die Feuerwehr musste die eingeklemmte Person mittels hydraulischem Rettungsgerät befreien. Zur Unterstützung wurde zusätzlich das schwere Rüstfahrzeug der Feuerwehr Zell am See angefordert, da sich das schwere Rüstfahrzeug Saalfelden in der Werkstatt befand.

Außerdem stellte die Feuerwehr den Brandschutz sicher, regelte den Verkehr und unterstützte das Abschleppunternehmen bei der Bergung der Fahrzeuge.