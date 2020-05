Saalfelden: Pkw überschlug sich - vier Verletzte

Das Werk der SIG Combibloc in Saalfelden läuft auf vollen Touren: Pro Jahr werden zwei Milliarden Kartonverpackungen produziert. Der Chef ist voll des Lobes für die Beschäftigten. "Alle unsere Mitarbeiter …

Chronik

In den Gemeinden an der Hochkönigstraße (B164) von Bischofshofen nach Saalfelden und weiter nach St. Johann in Tirol beobachtet man derzeit trotz Coronakrise und des völligen Fehlens von Touristen einen …