Saalfelden: Polizist auf Rennrad forschte Bankomatkartendieb aus

Ein sportlicher Polizist hat jetzt in Saalfelden auf seinem Rennrad seinen Kollegen zur Klärung eines Bankomatkarten-Diebstahles verholfen.

Es war am Sonntag, 23. April, als vorerst unbekannte Täter einem 58-jährigen Pinzgauer in einem Lokal in Saalfelden die Geldbörse stahlen. Da sich in der Geldtasche der PIN-Code der Bankomatkarte befand, konnten die Täter 2300 Euro beheben, bevor die Karte gesperrt wurde und das Opfer Anzeige erstattete.

Den ermittelnden Polizisten war bald bekannt, bei welcher Bankfiliale die Behebungen erfolgt waren. Und von dem Geldinstitut lagen dann auch Videoaufnahmen der Täter vor. Doch diese blieben vorerst unbehelligt.

Am vergangenen Freitag war nun ein Beamter der Polizeiinspektion Saalfelden privat mit seinem Rennrad unterwegs. Im Bereich der Dorfheimstraße bemerkte er einen Mann, der einem der Verdächtigen auf den Aufnahmen entsprach. Sofort verständigte der Polizist seine Kollegen und folgte dem Mann, um dessen Standort durchgeben zu können.

Die angerückte Polizei konnte den Beschuldigten, einen 24-jährigen Pinzgauer, anhalten. Bei der Vernehmung war der 24-Jährige geständig. Er nannte auch den zweiten Beschuldigten, einen 20-jährigen Pinzgauer, und gab an, dass sie sich die Beute aufgeteilt hätten. Die beiden Pinzgauer wurden auf freiem Fuß angezeigt.