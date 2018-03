Saalfelden: Raser verbreiten Angst

Der Saalfeldener Postplatz ist Treffpunkt für junge Männer mit PS-starken Autos. Besorgte Bürger berichten von brenzligen Situationen durch rücksichtsloses Fahren.

Mario Steidl hat die Bilder genau vor Augen. "Ich habe miterlebt, wie ein Wohnmobil beim Bronx-Shop stehen geblieben und ein Mädchen ausgestiegen ist. In diesem Moment ist ein Raser vorbeigedonnert. Einen Schritt früher - und er hätte es voll erwischt."

Es sind Situationen wie diese, die dem Intendanten des Kunsthauses Nexus Sorgenfalten ins Gesicht treiben. Das, was sich teilweise vor seiner Tür abspielt, sei unangenehm, gefährlich und unverantwortlich. Am Samstagabend, kurz nach 21 Uhr, schrillten bei Steidl wieder die Alarmglocken. Fünf "schnelle Schlitten" hätten rund um die Post ihre Runden gezogen, das Quietschen der Reifen sei bestens zu hören gewesen. Als die Polizei und die PN eintreffen, hatten die Lenker bereits Reißaus genommen. Übrig blieben viele Bremsspuren.

In der Hochblüte, speziell im Sommer, stünden abends bis zu acht Autos am Postplatz, junge Burschen mit PS-starken Autos treffen sich. Steidl: "Auch wenn die Polizei durchfährt, ist das denen egal. Es ist nicht die Frage, ob etwas passiert, sondern wann." Das Problem ziehe sich schon einige Jahre hin, in den vergangenen zwei Jahren habe es zugenommen. "Es geht teilweise echt die Post ab."

Elisabeth Schäffner, Gemeindevertreterin der Grünen, bezeichnet den Postplatz als "Hort des Illegalen". Sie schildert eine Szene, die sie kurz vor Weihnachten vom Nexus aus beobachtete: "Mitten auf dem verschneiten Gelände stehen mit laufendem Motor nebeneinander aufgereiht zwei weiße BMW, neben ihnen ein schwarzer Sportwagen. Das Fenster des weißen BMW ist heruntergekurbelt, ein junger Mann unterhält sich vom Beifahrersitz aus mit dem Fahrer des neben ihm stehenden Wagens. Ein weiterer BMW kommt heran und wird neben den drei anderen abgestellt. Acht schwarz gekleidete junge Männer in Parkas steigen aus. Sie unterhalten sich, fotografieren die vor ihnen aufgeblendet wartenden Boliden, dann steigen sie ein, lassen die Motoren aufheulen und brausen, einer nach dem anderen los." Ein Postbuslenker sagte auf PN-Anfrage, dass es zuletzt etwas ruhiger zugegangen sei. Aber es habe schon gefährliche Szenen gegeben. Etwa, als ein Lenker zwischen Schulzentrum und Citybus-Haltestelle um die Kurve gedriftet sei.

Ob auch illegale Autorennen ein Thema sind, ist freilich schwer nachzuweisen. Dass solche im Raum Saalfelden stattfinden könnten, flammte im Oktober auf. Nahe der Gärtnerei Schwaighofer war es auf der B 311 zu einem Crash mit drei Auto-Wracks und mehreren Verletzten gekommen. Die Ursache: Massiv überhöhte Geschwindigkeit.

Erwin Eder (Polizeiinspektion Saalfelden) sagt: "Die Burschen treffen sich häufig am Postplatz. Das gleich mit Rennen zu verbinden, finde ich nicht gut, eher bringt man sie noch auf die Idee."

Polizei: "Unbedingt bei uns anrufen"

Am Montag voriger Woche sei ein weiterer Anruf bei der Polizei eingegangen. Zwei Streifen hätten das Geschehen beobachtet, seien den Autos dann mit Abstand gefolgt. Aber es sei nichts Gesetzeswidriges vorgefallen. Eder: "Wir nehmen das Thema ernst, wollen natürlich auch keine Unfälle. Aber direkte Hinweise bekommen wir von der Bevölkerung kaum. Wenn verdächtige Szenen beobachtet werden: Auf jeden Fall sofort bei uns anrufen." Die Polizei wisse um den Personenkreis Bescheid, habe auch schon Gespräche geführt und schaue regelmäßig vorbei - "Aber wir können nicht pausenlos überwachen." Steidl glaubt, dass man die Situation mit einem ausgedehnten Zufahrtsverbot in den Griff bekommen könnte, mit Ausnahmen für abendliche Schul- und Nexusbesucher. "Es braucht eine bessere Regelung."