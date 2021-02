Saalfelden: Saubere Mülltrennung wird in Zukunft finanziell belohnt

In Saalfelden wird bald jede einzelne Restmülltonne bei der Abholung gewogen. Die Umstellung bei der Plastikmüllsammlung im September 2020 führte zu deutlich geringeren Mengen.

Im Jahr 2020 fielen in den Haushalten Saalfeldens 2685 Tonnen Restmüll an. Dabei landen auch Dinge im Restmüll, die dort nicht hingehören. Durch die Verwiegung des Mülls erhofft man sich in Zukunft eine bessere Mülltrennung. Und abgerechnet wird dann nicht mehr pro entleerter Tonne, sondern nach Gewicht. Wer weniger Restmüll abliefert, zahlt auch weniger.

Der Leiter des Saalfeldner Wirtschaftshofs, Kurt Binder, sagt, es gebe mehrere Gründe für die Umstellung. Der erste sei, dass man gegen das derzeitige System ...