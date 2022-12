Saalfelden: Snowboarddieb wollte in leer stehender Wohnung übernachten

Einen Snowboarddieb aus Tschechien haben Polizisten am Wochenende in einer wegen Renovierung leer stehenden Wohnung in Saalfelden aufgestöbert.

Der Mann soll laut Polizeibericht in der Nacht von Samstag auf Sonntag aus dem unversperrten Skikeller eines Hotels in Zell am See zwei Snowboards sowie Snowboard-Ausrüstung gestohlen haben. Opfer des Diebstahles waren Angehörige einer italienischen Reisegruppe.

In derselben Nacht wurde die Polizei in Saalfelden zu einem Mehrparteienhaus gerufen, da sich dort eine Person unrechtmäßig in einer Wohnung aufhalten soll. Bei dieser Person handelte es sich um einen 41-jährigen Tschechen, der in der Wohnung, die gerade renoviert wurde, nächtigen wollte.

Bei dem Tschechen wurden Snowboardsportartikel sichergestellt, die eindeutig dem Diebstahl in Zell am See zugeordnet werden konnten. Die Gegenstände wurden den Opfern ausgefolgt. Eine Anzeige erfolgte über Anordnung der Staatsanwaltschaft auf freiem Fuß.