Saalfelden: Sohn schlug Mutter ins Gesicht

Vor dem Streit hatte der Mann jede Menge Alkohol getrunken. Später wehrte sich der 46-Jährige mit Tritten und Schlägen gegen seine Festnahme.

Zwischen einer 82-jährigen Saalfeldenerin und ihrem stark alkoholisierten Sohn entbrannte am Dienstagabend in der gemeinsamen Wohnung ein Streit.

Der 46-Jährige versetzte dabei seiner Mutter eine Ohrfeige. Die Frau erlitt dabei Verletzungen im Gesicht. Das teilte die Polizei am Mittwochabend mit. Der Mann habe den Polizisten gedroht und sich mit Schlägen und Fußtritten gegen eine Festnahme gewehrt. Es gelang den Beamten, dem Mann Handschellen anzulegen. Ein Alkovortest ergab einen Wert von 2,70 Promille. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Salzburg wurde er in die Justizanstalt Puch-Urstein eingeliefert. Die Frau wurde mit der Rettung in das Krankenhaus Zell am See verbracht.



(SN)