Saalfelden: Sperre nach Unfall auf B311 führte zu kilometerlangem Rückstau

Die Bergrettung Leogang wurde am späten Samstagnachmittag zu einem Rettungs- und Sucheinsatz im Bereich der Bergbahnen Asitz - Muldenbahn gerufen. Ein 32- jähriger Oberösterreicher hatte den Anschluss an …

Tödliche Verletzungen hat am Donnerstagnachmittag ein 38-jähriger Urlauber aus Dänemark bei einem Skiunfall in Zell am See erlitten. Binnen weniger Tage kamen damit zwei Skifahrer in Salzburg ums Leben.