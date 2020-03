Saalfelden: Tankstellenbetrug per Telefon

Einer Angestellten einer Pinzgauer Tankstelle wurden Aktivierungscodes von Wertkarten entlockt.

Einer bisher unbekannten Täterschaft ist es am Samstag gelungen die Angestellte einer Tankstelle in Saalfelden telefonisch derart zu manipulieren, dass sie Aktivierungscodes von Wertkarten preisgegeben hat. Als der Angestellten nach dem Telefonat doch Zweifel kamen, versuchte sie beim Kundenservice der Wertkarten die Guthabentransfers zu stornieren, was aufgrund einer bereits durchgeführten Buchung nicht mehr möglich war. Der Gesamtschaden beträgt mehrere hundert Euro.

Quelle: SN