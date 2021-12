Kurze Zeit nach Einführung von Gebühren auf der Langlaufloipe in Saalfelden haben Unbekannte einen von drei Ticketautomaten schwer beschädigt. Das 200 Kilogramm schwere Gerät wurde umgeworfen. Die Tat ereignete sich in der Nacht auf Montag in Lenzing. Die Stadt hat Anzeige bei der Polizei erstattet. Saalfelden investiert pro Jahr rund 250.000 Euro in die Loipen. Die neu eingeführte Tageskarte kostet 3,50 Euro.