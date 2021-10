Saalfelden: Unbekannte schälten Rinde von fünf Bäumen ab

Einen Fall von schwerer Sachbeschädigung hat die Polizei am Montag aus Saalfelden gemeldet: Unbekannte hatten im Stadtzentrum an fünf Bäumen große Teile der Rinde abgeschält. Es ist nicht der erste Vorfall dieser Art.

Der Vorfall hatte sich in der Nacht auf den 3. Oktober (Sonntag) ereignet. Die Bäume wurden im Bereich des Stamms mit einem bislang unbekannten Gegenstand geschält. Durch die Tat entstand ein Sachschaden in Höhe von mehr als 10.000 Euro.

Der empathische Schaden ist wohl höher: "Es ist unwahrscheinlich, dass die Bäume diese Angriffe überleben", teilte die Stadtgemeinde mit.

Etwaige Zeugen oder Personen, die in der Nacht auf den 3. Oktober 2021 im Stadtzentrum von Saalfelden eine Person mit einer Axt, Machete oder Ähnlichem gesehen haben, werden ersucht, sich bei der Polizeiinspektion Saalfelden unter 059 1335 183 oder jeder anderen Polizeiinspektion zu melden.

SN/stadtgemeinde saalfelden Dieses Foto aus dem Juni zeigt den beschädigten Kastanienbaum im Urslaupark.

Bei dem jetzt angezeigten Vorfall handelt es sich nicht um den ersten dieser Art in Saalfelden. Bereits im Juni dieses Jahres hatte ein Unbekannter einem Kastanienbaum im Urslaupark große Teil der Rinde abgezogen. Damals entstand ein Sachschaden in Höhe von mehr als 1000 Euro. Die Stadt appellierte damals via Facebook an das Gewissen der Täter und deren möglicher Mitwisser: "Wenn euch langweilig ist, meldet euch bei uns. Wir haben Vorschläge für eine sinnvollere Beschäftigung!"

Der Appell war offenbar nicht von dauerhafter Wirkung...