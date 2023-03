Saalfelden: Von Verkehr geprägte Innenstadt hat "sehr viel Luft nach oben"

Warum bleibt so viel Potenzial jahrelang ungenutzt? Der Istzustand in Saalfelden sorgt immer wieder für Diskussionen. Bei den "Stadtgesprächen" diente Lienz als Beispiel, dem man folgen könnte.

"Saalfelden ist nichts Außergewöhnliches, was viele Probleme betrifft, sondern durchaus im österreichischen Durchschnitt daheim. Aber das heißt nicht, dass man sich damit trösten sollte." Das sagte Reinhard Seiß, der mit seinem auf Saalfelden gerichteten "Blick von außen" viel Aufmerksamkeit generierte, bei der jüngsten "Stadtgespräche"-Veranstaltung im Kunsthaus Nexus. Seiß trat wieder in die Rolle des Moderators - und betonte zu Beginn: "Schauen wir, dass was weitergeht. Denn damit, was Saalfelden aus seiner Innenstadt macht, schlägt es sich deutlich unter Wert."



...