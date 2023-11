Saalfelden in der Westliga so gut wie nie zuvor: "Potenzial für die 2. Liga ist da"

Westligist Saalfelden bilanziert nach dem Herbst sportlich positiv und arbeitet am nächsten Schritt.

Im Spitzenspiel zum Abschluss der Herbstsaison ist Saalfelden noch auf den dritten Platz der Westliga zurückgefallen. Wie im Heimspiel musste sich die Elf von Trainer Johannes Schützinger Tabellenführer Austria Salzburg auch auswärts 0:1 geschlagen geben. Wieder entschieden Kleinigkeiten für die Violetten, die vor der Pause den Angriffen der feldüberlegenen Saalfeldener standhielten und im zweiten Durchgang das Kommando übernahmen.

Obwohl die Winterkrone damit nicht in den Pinzgau mitgenommen werden konnte, bilanzieren die Vereinsverantwortlichen positiv. "Wir hatten noch nie eine so gute Mannschaft", sagt Vorstandsmitglied Christian Herzog. Saalfelden überzeugte hinten wie vorn, vom starken Schlussmann Kilian Schröcker über den ins neue Amateur-Nationalteam einberufenen Philipp Zehentmayr bis zur Vereinslegende Tamas Tandari. Herzog betont: "Was uns auszeichnet, ist das starke Kollektiv."

Der (nun wieder etwas mehr in der Region verankerte) Erfolgsweg sei nicht erst in diesem Herbst eingeschlagen worden. Ex-Trainer Markus Fürstaller habe die Basis gelegt und Schützinger großartig darauf aufgebaut, sagt Herzog, der mit seinen Kollegen im Führungsteam des Vereins an den nächsten Schritten arbeitet. Am Ziel 2. Bundesliga, das 2024 noch nicht anvisiert wird, soll festgehalten werden. "Es gibt in der Region noch keinen Profibetrieb. Das Potenzial ist aber da. Die Leute würden das annehmen und zu den Heimspielen kommen."

Nicht nur sportlich sind aber noch viele Hausaufgaben zu erledigen. In Arbeitsgruppen werden Lösungen für infrastrukturelle und finanzielle Aufgaben erörtert. Ein Beispiel: Wie stellt man in Saalfelden einen Spielbetrieb im Februar sicher? "Wir müssen solche Fragen klären, der Prozess läuft", erklärt Herzog, der versichert: "Wenn 2. Liga, dann soll es nachhaltig sein."