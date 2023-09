Saalfelden: Wird das alte Bezirksgericht die neue Heimat der Musikanten?

Das lang geplante Park- und Vereinshaus am Großparkplatz könnte ob der immensen Kosten Geschichte sein. Bürgermeister Erich Rohrmoser hegt jetzt neue Pläne. Doch es sind viele Fragen offen.

Die Bürgermusik und die Eisenbahner Stadtkapelle vereint seit vielen Jahren eine massive Proberaummisere, auch die Heimat des Musikums ist längst aus der Zeit gefallen. Politisch hakt es aber für alle Beteiligten schon eine gefühlte Ewigkeit, dass endlich eine zeitgerechte Infrastruktur geschaffen wird.

"Park- und Vereinshaus kommt", titelten die PN verwegen in einem Beitrag im Mai 2016. Bürgermeister Erich Rohrmoser sagte damals: "Wir sind jetzt dabei, das Projekt europaweit auszuschreiben. Wenn alles glattgeht, könnte die Fertigstellung im Herbst 2018 erfolgen." Ein Luftschloss für die Musikant/-innen.

Immer wieder kochte die Frage der Finanzierbarkeit auf

Rohrmoser wollte das Projekt durch den Verkauf der Königgründe quersubventionieren. Doch es verstrich mehr und mehr Zeit und die Kosten gingen durch die Decke. Die Coronazeit und die hohe Inflation taten ihr Übriges. Von einer Summe in Höhe von 5,6 Millionen, wie sie im Jahr 2017 nach dem Architektenwettbewerb kolportiert wurde, ist man mittlerweile meilenweit entfernt. "Wir müssten schon mit mindestens zehn Millionen rechnen. Und das ist aus derzeitiger Sicht nur mehr schwer darstellbar. Insbesondere, weil wir parallel jetzt gnadenlos den so wichtigen Neubau beim Seniorenheim Farmach Haus 1 verfolgen müssen - da geht es um ein Projekt mit einem Volumen von weit über 20 Millionen." Rohrmoser ist es leid, die Musikkapellen immer wieder vertrösten zu müssen, will auch keine Projekte gegeneinander ausspielen. "Da geht es ja nicht nur um eine politische, sondern vor allem um eine menschliche Geschichte. Ich habe mir selbst großen Druck gemacht, um endlich eine Lösung zu finden."

Musikanten bekamen neuen Plan serviert

Kürzlich präsentierte der Stadtchef Vertretern der Bürgermusik und der Eisenbahner Stadtkapelle seinen neuen Plan: die Adaptierung des leer stehenden alten Bezirksgerichts zu einem Haus der Musik. "Ich bin im Gespräch mit der Bundesimmobiliengesellschaft, der das ehrwürdige Gebäude gehört. Es geht um eine Mietvariante, die für uns in nächster Zeit leistbarer ist als das Großprojekt am Großparkplatz. Die Nutzung des alten Bezirksgerichts würde dem Zentrum guttun - eine Win-win-Situation für alle." In den kommenden Wochen und Monaten wolle er eine Planung aufstellen lassen - und natürlich gehe es am Ende darum, wie hoch die Kosten für den Umbau und den laufenden Betrieb ausfallen würden.

Vizebürgermeister Thomas Haslinger (ÖVP) sitzt zwischen den Stühlen

Zum einen ist Haslinger Posaunist bei der Bürgermusik, zum anderen hat er politische Verantwortung. "Als Musikant klammert man sich natürlich an jeden Strohhalm, den man nach so langer Zeit bekommt. Aber politisch muss man sich schon die Frage stellen, ob ein teurer Umbau mit Mietlösung vernünftig ist. Dann zahlen wir jahrzehntelang vielleicht weit über 200.000 Euro und es gehört uns nichts. Außerdem würde viel Steuergeld, das schon in die Planungen für das Projekt beim Großparkplatz geflossen ist, versenkt."

Haslinger hat bereits 2021 einen alternativen Antrag in der Gemeindevertretung eingebracht, den er unbedingt noch einmal aufs Tapet bringen will: "Wenn wir den Bau schon nicht selbst finanzieren können, dann könnten wir das einem Bauträger überlassen und zum Beispiel ein Mietkaufmodell beanspruchen."

Erich Rohrmoser müsse jetzt möglichst schnell die Kosten für die Adaptierung beim alten Bezirksgericht auf den Tisch legen, dann könne man gezielt abwägen. "Wichtig ist, dass endlich was für die Musikkapellen und das Musikum passiert. Der Bürgermeister ist seit zehn Jahren nur am Versprechen."



Musikkapellen wollen "kein politischer Spielball sein"

Wolfgang Schwabl, Kapellmeister der derzeit "heimatlosen" Bürgermusik, betont im Namen aller Musikanten: "Wir sind uninteressiert an Parteipolitik, wollen kein politischer Spielball sein. Uns geht es als Nutzer um die Sache: Die dringend nötige Schaffung von adäquaten Räumlichkeiten, womit unsere Tätigkeit endlich wertgeschätzt würde. Das Thema brennt unter den Fingernägeln, die bisherige Hinhaltetaktik zehrt bei jedem, der jahrelang dafür kämpft. Wir brauchen jetzt einen Schulterschluss der Fraktionen." Die neu ins Spiel gebrachte Möglichkeit mit dem alten Bezirksgericht begrüßt Schwabl: "Der Standort würde ebenso gut passen und mein Bauchgefühl sagt mir, dass das aus heutiger Sicht realistischer und vor allem schneller umsetzbar wäre als der Neubau am Großparkplatz."