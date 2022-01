Saalfelden: Wohnhaus bei Großbrand vernichtet - Bewohner gerettet

Ein Großbrand hat am Dienstagabend ein Wohnhaus in der Ortschaft Marzon nördlich von Saalfelden vernichtet. Zwei Bewohner, eine Mutter und ihr Sohn, konnten sich in Sicherheit bringen.

SN/ff saalfelden Großbrand in Saalfelden – dieses Wohnhaus war nicht mehr zu retten.