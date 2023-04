Saalfelden: Zu schnell unterwegs - an Kreuzung prallte Auto gegen Baum

Mit überhöhter Geschwindigkeit war ein 28-jähriger Deutscher am Mittwoch Abend gegen 23.10 Uhr im Stadtgebiet von Saalfelden unterwegs. An einer Kreuzung konnte er seinen Pkw nicht mehr ausreichend abbremsen und prallte gegen einen Baum. Durch die Wucht des Aufpralls wurden der Lenker und sein 23-jähriger österreichischer Beifahrer mit dem Kopf gegen die Windschutzscheibe geschleudert.

Beide Pkw-Insassen hatten keinen Sicherheitsgurt angelegt und auch die Airbags lösten nicht aus. Sie wurden unbestimmten Grades verletzt und von der Rettung in das Tauernklinikum Zell am See verbracht. Ein mit dem Unfalllenker durchgeführter Alkomattest ergab einen Wert von 0,34 Promille.