"Sabotageakte" gegen Landwirte: 81-jähriger Imker steht vor Gericht

Ein ungewöhnlicher Fall von schwerer Sachbeschädigung wird am 13. September am Landesgericht verhandelt. Angeklagt: ein 81-jähriger Flachgauer Pensionist - seit seiner Kindheit begeisterter Imker. Die Staatsanwaltschaft lastet dem 81-Jährigen an, bereits seit 2015 wiederholt Heu- bzw. Siloballen von Flachgauer Landwirten aufgestochen und im Heu Schrauben versteckt zu haben. Zudem schlug der Pensionist auf den Wiesen der Bauern Eisenstangen in den Boden, um so deren landwirtschaftliche Geräte zu beschädigen. Bei einem Traktor und einem Mähwerk entstand tatsächlich ein Schaden. Insgesamt sollen vier Bauern geschädigt worden sein. Im Vorverfahren war der 81-Jährige geständig. Sein Motiv: Er habe Rache geübt, weil die Landwirte mit dem Ausbringen von Gülle seine Bienenstöcke vernichtet hätten.