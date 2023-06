Säugling starb an Schütteltrauma: Mordprozess gegen die Eltern in Salzburg

Mit einem besonders erschütternden Fall von - letztlich tödlicher - Gewalt muss sich am Donnerstag und am Freitag am Salzburger Landesgericht ein Geschworenensenat befassen.

BILD: SN/RATZER Der Mutter und dem Vater des Säuglings, der im Oktober 2022 im Alter von sieben Wochen an einem „shaken baby syndrome“ (Schütteltrauma) starb, wird im Schwurgerichtssaal der Prozess gemacht.

Wegen Mordes auf der Anklagebank Platz nehmen müssen die jungen Eltern eines Säuglings, der am 22. Oktober 2022 in der Stadt Salzburg laut Gutachten zu Tode geschüttelt worden war. Der Anklage zufolge hatte die inzwischen 20-jährige Mutter als unmittelbare Täterin den damals gerade einmal sieben Wochen alten Buben sieben bis zehn Mal heftig geschüttelt und ihm ins Gesicht geschlagen, wodurch er massive Verletzungen der Hirnhäute und des Gehirns mit Einblutungen in den Schädel erlitt. Mitangeklagt, wegen Mordes durch Unterlassung, ist der Kindesvater (25): Er soll das letztlich tödliche Schütteln mitbekommen, aber nicht verhindert und auch erst Stunden später den Notruf gewählt haben. Elena Haslinger, die fallzuständige Staatsanwältin, wirft den Eltern aber nicht nur Mord vor: Schon als der Säugling drei bis vier Wochen alt war, habe ihn die Mutter wiederholt mit der Hand geschlagen, am Hals erfasst und ihm die Luft abgeschnitten, bis sich sein Gesicht "bläulich verfärbt" habe. Die 20-Jährige habe daher auch das Delikt der fortgesetzten Gewaltausübung zu verantworten. Der 25-jährige Vater wiederum habe auch zu diesen früheren Gewalthandlungen beigetragen, indem er die Misshandlungen gesehen, aber nichts getan habe, um das Baby zu schützen. Im Fall der Mutter beantragte die Staatsanwältin auch deren Unterbringung in eine Forensisch-Therapeutisches Zentrum, da die zur 20-Jährige an einer schweren Persönlichkeitsstörung leidet. Der Prozess wird von Richterin Bettina Maxones-Kurkowski geleitet.