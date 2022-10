"Sagen Sie nie ausgestopft"

Das Herz von Robert Lindner schlägt für die Wissenschaft. Seit Juli öffnet es sich auch für nicht fachliche Belange als Direktor im "Haus der Natur".

Als Mitarbeiter und Leiter der Abteilung Sammlungen und Wissenschaft hat der 56-jährige Robert Lindner seit 22 Jahren engen Kontakt mit dem "Haus der Natur". Im Juli wurde der zweifache Familienvater, ursprünglich aus Wien, seit Jahren in Salzburg-Herrnau zu Hause, nach Norbert Winding zum Direktor des Hauses bestellt.

Redaktion: Sie sind lange mit dem Haus der Natur verbunden. Wie geht es Ihnen heute als Leiter, wenn Sie die Museumstür öffnen?Robert Lindner: Es ist schon ein ganz neuer Anfang als neuer Direktor. So gut man glaubt, das Haus bereits zu kennen, tauchen doch sehr oft neue Themen auf, die bislang keine Rolle gespielt haben.



Inwiefern?Ich war ja früher für die Bearbeitung von Sammlungen und Projekten zuständig. Jetzt hat mich alles zu interessieren, von der Sicherheit der Besucher bis zu Mitarbeiterthemen etc. Da gibt es in einem Haus wie unserem mit 77 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern auf knapp 14.000 Quadratmetern Nutzfläche und der Sternwarte als eigenes Gebäude schon einiges zu tun.

Macht Sie die Leitung glücklich?Glück ist doch etwas komplexer. Aber es macht Spaß, ich bin mit wunderbaren Herausforderungen konfrontiert.



Welche Herausforderungen sind im Moment am größten?Eine ist, die neue Rolle für sich selbst zu definieren, aber auch den Mitarbeitern gegenüber. Es ist Vor- und Nachteil zugleich, dass ich aus dem Haus komme. Es hat den Vorteil, dass man vieles und fast alle Mitarbeiter gut kennt. Ich bin nun in einer anderen Rolle, die ich einnehmen und auch transportieren muss. Das ist im Moment das Herausforderndste, sich bewusst zu sein, dass ich nun in einer neuen Funktion quasi eine neue Person, aber doch dieselbe, bin. Wir haben hier alle einen sehr kollegialen Umgang im Haus, sind alle per Du. Das macht es einfacher, manchmal auch schwerer.

Ihre neue Ausstellung betrifft präparierte Tiere. Warum darf man diese niemals als "ausgestopft" bezeichnen?Früher wurden die Tiere mit Wolle etc. quasi ausgestopft. Aber davon hat sich die Tierpräparation heute weit wegbewegt. Historische Präparate, die oft unförmig ausschauen, die werden noch als ausgestopft bezeichnet. Heute produziert keiner mehr diese Art von Tieren. Heute sind es Dermoplastiken, die eine große Kunstfertigkeit verlangen.



Wann war denn der Sprung vom Ausstopfen zur Präparation?Das war bereits Ende des 19. Jahrhunderts, als aus diesem Ausstopfen eine Kunst wurde, die Tiere möglichst lebensnah und echt aussehen zu lassen. Auch die verwendeten Materialien haben sich verändert. Der große Aufschwung kam mit der Großwildjagd Ende des 19. Jahrhunderts. Die oft adeligen Jäger wollten sich ihre Trophäen ins Schloss hängen. Da wurde Holz, Draht, Gips, alles verwendet. Dann wurde die Haut drübergezogen. Heutzutage wird es mit Kunststoffen gemacht, harten Schaumstoffen, die haltbar und fest und doch gut zu bearbeiten sind. Das sind durchaus Künstler, die das machen.

Wie viele Präparatoren hat das Haus der Natur?Es gab nicht immer Hauspräparatoren. In den 1920er-Jahren, als das Haus gegründet wurde, war vor allem Franz Wald aus Wien fürs Museum tätig. Später gab's im Haus mehrere Präparatoren, darunter Leopold Schüller und Franz Bruckbauer. In den 50er-Jahren Alfred Höller, Wolfgang Graßberger, der eigentlich akademischer Maler war, und hier auch teils mitgearbeitet hat. Dann gab es lange Zeit eine Lücke ohne Präparatoren. Seit Anfang dieses Jahres haben wir die Flachgauerin Simone Hujber in Vollzeit im Haus. Sie ist auch ständig mit der Instandhaltung alter Präparate beschäftigt. Es ist schön, dass sie bei unserem Projekt einsteigen konnte.



War es Ihre Idee, diese Ausstellung zu bringen?Diese Idee ist bereits vor vielen Jahren entstanden. Ich habe mir vor acht Jahren eine ähnliche Ausstellung in Wien angesehen, dachte mir, das wäre doch auch hier ein Thema. Dann war keine Zeit, kein Raum frei ... dann kam Corona. So war das mein erstes Projekt als Direktor.

Haben Sie ein Lieblingsobjekt?Es gibt ein paar beeindruckende Präparate wie den Elefanten oder den Stier, weil sie imposant und wunderbar gemacht sind. Was mir persönlich sehr gut gefällt, sind die Basstölpel. Das hat aber damit zu tun, dass mich Seevögel sehr interessieren. Ein anderes Präparat ist das alte Gorillapräparat von 1927. Es ist zwar fachlich falsch, weil es eine falsche Körperhaltung zeigt. Es veranschaulicht jedoch sehr gut, wie sehr der jeweilige Wissensstand Einfluss auf die Präparation hat.

Hängt bei Ihnen zu Hause ein präpariertes Tier?Nein. Nur irgendwo steht ein Käfer in einem Schachterl herum.

Sie hatten im Haus die Wirbeltiersammlung über, geht Ihnen dieses Umfeld ab?Es ist nun ein ganz anderes Arbeiten. Das Fachliche ist nicht mehr Mittelpunkt meiner Arbeit.

Sind Sie mit der Besucherzahl zufrieden?Durchaus. Von Jänner bis Mitte September 2022 hatten wir 250.000 Besucher. Wenn man das hochrechnet, entwickelt es sich zu einem normalen Jahr mit 320.000 Besuchern.

Ist die neue Ausstellung ein Magnet im Haus der Natur?Ja, das glaube ich schon. Es ist aber diese Vielfalt von Aspekten, die wir im Haus präsentieren, von der Mineralogie über die Physik, Tierwelt, den menschlichen Körper bis hin zum Weltraum. Das alles macht die Attraktivität des Hauses der Natur aus.

Was ist Ihnen äußerst wichtig?Die Arbeit der ehrenamtlichen Arbeitsgemeinschaften. Sie sind einerseits hier im Haus tätig, um Sammlungen zu organisieren, andererseits draußen in der Natur, um Daten zu sammeln. Sie leisten unheimlich viele Stunden an ehrenamtlicher Arbeit. Diese Menschen vor den Vorhang zu holen, ist mir ein großes Anliegen.

Wie schaut die Zukunft aus?Wir bieten eine Ausstellungsfläche, die nicht viel kleiner ist als die des Naturhistorischen Museums in Wien. Es gibt aber Ausstellungsbereiche, die dringend neu überarbeitet werden müssen. Aber das Ruder wird nicht herumgerissen und ich rudere nicht in die Gegenrichtung. Es gilt, das vorhandene gute Konzept weiterzuentwickeln. Zurzeit wird der Reptilienzoo umgebaut, das ist ein großes Projekt. 2024 haben wir unser 100-Jahre-Jubiläum. Da werden wir uns was einfallen lassen müssen. Und im Aquarium stehen technische Neuerungen an. Kurzum, die Arbeit geht uns nicht aus.