Saharasand führt zu mehr Feinstaub in Salzburg

Spektakuläre Sonnenauf- und -untergänge sind ein optisch eindrucksvoller Nebeneffekt des Saharastaubs, der sich derzeit in der Luft befindet. Er hat aber auch noch ganz andere Auswirkungen.

Alle Luftgütemessstationen in Salzburg, vom Lehener Park bis nach Tamsweg, weisen derzeit erhöhte Feinstaubwerte auf. Sie liegen auf Stufe drei von sechs ("belastet"). Grund dafür ist der Saharastaub, der sich derzeit in der Luft befindet. Das bestätigte das Land Salzburg am Donnerstag in einer Presseaussendung.

Saharastaub nicht so gefährlich wie Feinstaub

Grundsätzlich komme es mehrmals pro Jahr zu sogenannten "Ferntransporten" von Wüstenstaub, sagt Martin Loibichler vom Referat Immissionsschutz beim Land. Die gute Nachricht: "Saharastaub wirkt sich gesundheitlich nicht so wie Feinstaub aus Verbrennungsprozessen aus. Die dadurch freigesetzten Kleinstteilchen liegen im Nanometerbereich, beim Saharastaub messen sie mehr als 2,5 Mikrometer", so der Experte. Zur Erläuterung: Nanometer sind Teilchen in der Größe von einem Milliardstelmeter, Mikrometer in der Größe von einem Millionstelmeter. Je größer die Teile, desto weniger tief können sie beim Einatmen in die Lunge eindringen.

Rudolfsplatz ist eine Ausnahme

Die Messstation am Rudolfsplatz weist allerdings noch höhere Feinstaubwerte auf als der Rest des Landes. Das liege an der Baustelle auf der Karolinenbrücke. Dort wird der Verkehr aktuell von vier auf zwei Spuren geführt, wodurch es zu Staus kommt. Hier erreichen die Feinstaubwerte die Stufe fünf von sechs ("sehr stark belastet").

Luftqualität sollte sich bald wieder verbessern

Mit dem Wetterumschwung, der zwischen Freitag und Samstag erwartet wird, sollte die Luftqualität in Salzburg langsam wieder besser werden, heißt es vom Land. "Am besten wäre es, wenn der Saharastaub abgeregnet werden würde, aber abhängig davon, in welchen Luftschichten er sich bewegt, wird er sich irgendwann ablagern, wenn der Wind nachlässt", sagt Martin Loibichler.

Der Wetterumschwung zum Wochenende soll die Temperaturen auf ein normal frühlingshaftes Niveau sinken mit Maximaltemperaturen um die zehn Grad Celsius am Sonntag.