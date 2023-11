In den ersten Novembertagen hat in den Salzburger Bergen bereits der Winter Einzug gehalten. In höheren Lagen ist der Schnee sogar geblieben. In den Gebirgsregionen soll es laut Geosphere ohnehin einen Winter mit guter Schneelage geben.

BILD: SN/CHRISTIAN SPRENGER Da biegen sich die Bäume – dieses Bild vom 17. Jänner 2019 aus Flachau könnte sich auch in diesem Winter bieten.